Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

16.08.2022 16:50
Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyünde mayın arama taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın (22) naaşı Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın tabutu askeri manga tarafından omuzlarda taşınırken anne İlknur Çakır, baba Ali Çakır ve yakınları gözyaşı döktü. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Piyade, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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