Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyünde mayın arama taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın (22) naaşı Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Piyade, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.