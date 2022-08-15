Hakkari'den acı haber! Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü - Son Dakika
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Hakkari'den acı haber! Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü

15.08.2022 15:40

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında silahının ateş alması sonucu şehit düştü.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'22), sabah saatlerinde Tekeli köyü yolu üzerinde mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucunda karın bölgesinden vurulması sonucu şehit oldu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehit Çakır'ın acı haberi, merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından verildi. Şehit Çakır'ın, yarın Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü
Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü
Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü
Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü
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Kaynak: DHA

Osmaniye, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'den acı haber! Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'den acı haber! Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü - Son Dakika
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