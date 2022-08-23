Şemdinli'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Serhat Öveç idaresindeki kamyonet, Beşevler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Öveç'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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