Buradaki karşılamaya şehidin ailesi ve yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban ile askeri erkan ve mülki erkan katıldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Hakkari, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de şehit olan askerin cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirildi - Son Dakika

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