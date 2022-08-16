Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

16.08.2022 17:17
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye uğurlanan Çakır'ın cenazesi, Kurtuluş Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından tören için Tellioğulları Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törende, askeri üniforma giyen anne İlknur ve baba Ali Çakır ile aile üyeleri gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Çakır'ın naaşı, Osmaniye Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, dün, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olmuştu.

YORUMLAR
500
Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Hakkari'de şehit olan askerin cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirildi Hakkari'de şehit olan askerin cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirildi
Kaynak: AA

Osmaniye, Hakkari, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:17:46. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement