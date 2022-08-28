Hakkari 'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı Köyünde, 4 yıl önce askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen iki askerden birisi olan Beyşehirli Piyade Er Osman Karağlı, toprağa verildiği memleketi olan Beyşehir'in Karaali Mahallesi'nde düzenlenen programda anıldı.

Kaynak: AA

Beyşehir, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehirli şehit er için anma programı düzenlendi - Son Dakika

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