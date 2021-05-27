Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri cezbediyor - Son Dakika

Yüksek rakımlı dağları, doğal parkurları, tarihi yapıları ve keşfedilmemiş güzellikleriyle doğa turizminin önemli merkezlerinden Hakkari, son zamanlarda birçok ilin yanı sıra çeşitli ülkelerden kente gelen doğaseverleri ve dağcıları ağırlıyor.

Kar sularıyla oluşan akarsu, göl ve şelaleleri, 3 bin rakımın üzerinde 30'u aşkın doruğu ve dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylalarıyla öne çıkan kent, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının tesis edildiği kente gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, yıllardır saklı kalan eşsiz güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.

Aralarında Almanya'dan gelen 4 kişilik ailenin de bulunduğu bir grup doğasever, yeşilin tüm tonlarının, rengarenk çiçeklerin ve kar kütlelerinin bir arada görülebildiği 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıktı.

Bölgede yürüyüş yapan, tarihi Konak Kilisesi'ni gezen doğaseverler, kar kütleleri üzerinden poşetlerle kaydı, ateşte çay demleyerek çiçek topladı.

"Hakkari, gördüğüm en güzel coğrafya"

Almanya'dan ailesiyle gelerek geziye katılan 44 yaşındaki Jan Knorn, eşiyle Berlin'de 15 yıldır bir üniversitede çalıştıklarını ve gezmek için 2018'de çalışmaya ara verdiklerini söyledi.

Çocuklarıyla birlikte geçen yıl seyahate başladıklarını belirten Knorn, şunları aktardı:

"Dünyanın bir bölümünü çocuklarımıza göstermek istiyoruz. Seyahat etmenin, öğrenmenin, öğretmenin en iyi yolunun bu olduğunu anladım. Türkiye, büyük ve güzel bir yer. Bu nedenle daha fazla kalmaya karar verdik. 8 aydır Türkiye'deyiz. İran üzerinden daha doğuya gideceğiz. Hakkari, Almanya'dan buraya kadar diyebilirim ki gördüğüm en güzel coğrafya. Hakkari için henüz keşfedilmemiş Alpler diyebilirim. Bir coğrafyacı olarak diyorum ki buraya herkes gelmeli, buradaki güzelliği yaşamalı ve keşfetmeli. Burada kendimizi çok rahat hissediyoruz."

Malatya'dan gelen Ufuk Baba da emekli olduktan sonra 2,5 yıldır karavanda yaşadığını, ülkenin değişik yerlerini, dağlarını, yaylalarını gezdiğini dile getirdi.

Bu yıl Hakkari'yi gezmeyi planladığını anlatan Baba, "Buraya gelmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğimi görüyorum. 5 gündür buradayım. Her gün bir rotada yürüdük, dağlara çıktık. Hiçbir yere benzemeyen bir coğrafyası var. Hakkari'yi çok beğeniyorum. Beni takip eden arkadaşlarım var. Hepsinde bir merak uyandı. Buradaki insanların misafirperverliği beni gerçekten etkiledi. Burada korkulacak, çekinecek hiçbir şey hissetmedim, görmedim ve şahit olmadım. Herkesin görmesi lazım." diye konuştu.