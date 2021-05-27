Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri cezbediyor - Son Dakika

Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri cezbediyor

27.05.2021 11:40
Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri cezbediyor, System.String[]

Yüksek rakımlı dağları, doğal parkurları, tarihi yapıları ve keşfedilmemiş güzellikleriyle doğa turizminin önemli merkezlerinden Hakkari, son zamanlarda birçok ilin yanı sıra çeşitli ülkelerden kente gelen doğaseverleri ve dağcıları ağırlıyor.

Yüksek rakımlı dağları, doğal parkurları, tarihi yapıları ve keşfedilmemiş güzellikleriyle doğa turizminin önemli merkezlerinden Hakkari, son zamanlarda birçok ilin yanı sıra çeşitli ülkelerden kente gelen doğaseverleri ve dağcıları ağırlıyor.

Kar sularıyla oluşan akarsu, göl ve şelaleleri, 3 bin rakımın üzerinde 30'u aşkın doruğu ve dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylalarıyla öne çıkan kent, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının tesis edildiği kente gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, yıllardır saklı kalan eşsiz güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.

Aralarında Almanya'dan gelen 4 kişilik ailenin de bulunduğu bir grup doğasever, yeşilin tüm tonlarının, rengarenk çiçeklerin ve kar kütlelerinin bir arada görülebildiği 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıktı.

Bölgede yürüyüş yapan, tarihi Konak Kilisesi'ni gezen doğaseverler, kar kütleleri üzerinden poşetlerle kaydı, ateşte çay demleyerek çiçek topladı.

"Hakkari, gördüğüm en güzel coğrafya"

Almanya'dan ailesiyle gelerek geziye katılan 44 yaşındaki Jan Knorn, eşiyle Berlin'de 15 yıldır bir üniversitede çalıştıklarını ve gezmek için 2018'de çalışmaya ara verdiklerini söyledi.

Çocuklarıyla birlikte geçen yıl seyahate başladıklarını belirten Knorn, şunları aktardı:

"Dünyanın bir bölümünü çocuklarımıza göstermek istiyoruz. Seyahat etmenin, öğrenmenin, öğretmenin en iyi yolunun bu olduğunu anladım. Türkiye, büyük ve güzel bir yer. Bu nedenle daha fazla kalmaya karar verdik. 8 aydır Türkiye'deyiz. İran üzerinden daha doğuya gideceğiz. Hakkari, Almanya'dan buraya kadar diyebilirim ki gördüğüm en güzel coğrafya. Hakkari için henüz keşfedilmemiş Alpler diyebilirim. Bir coğrafyacı olarak diyorum ki buraya herkes gelmeli, buradaki güzelliği yaşamalı ve keşfetmeli. Burada kendimizi çok rahat hissediyoruz."

Malatya'dan gelen Ufuk Baba da emekli olduktan sonra 2,5 yıldır karavanda yaşadığını, ülkenin değişik yerlerini, dağlarını, yaylalarını gezdiğini dile getirdi.

Bu yıl Hakkari'yi gezmeyi planladığını anlatan Baba, "Buraya gelmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğimi görüyorum. 5 gündür buradayım. Her gün bir rotada yürüdük, dağlara çıktık. Hiçbir yere benzemeyen bir coğrafyası var. Hakkari'yi çok beğeniyorum. Beni takip eden arkadaşlarım var. Hepsinde bir merak uyandı. Buradaki insanların misafirperverliği beni gerçekten etkiledi. Burada korkulacak, çekinecek hiçbir şey hissetmedim, görmedim ve şahit olmadım. Herkesin görmesi lazım." diye konuştu.

Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri cezbediyor
Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri cezbediyor

Almanya, Hakkari, Akarsu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri cezbediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Topallayarak dilenirken yakalanan adam, serbest bırakılınca koşarak kaçtı Topallayarak dilenirken yakalanan adam, serbest bırakılınca koşarak kaçtı Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Serinlemek için suya giren köpek, timsaha yem oldu Serinlemek için suya giren köpek, timsaha yem oldu Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi

Son Dakika Haberleri
12:16 Zeytinlik alanda kendini asarak yaşamına son verdi
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
11:43 Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
11:28 Dolar güne düşüşle başladı! 8,43 seviyesinden işlem görüyor
11:26 Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor
11:09 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
11:02 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız
Zeytinlik alanda kendini asarak yaşamına son verdi Zeytinlik alanda kendini asarak yaşamına son verdi         
12:17
Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek         
12:12
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini         
11:49
Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor         
11:43
Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı         
11:33
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor         
09:56
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 12:22:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'nin tarihi ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistleri cezbediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement