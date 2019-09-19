Hakkari'nin tek kadın muhtardan Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesi Muhtarı Zeynep Karadeniz ve beraberindekiler, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirin Vali Akbıyık, Hakkari'nin tek kadın muhtarı olma özelliği taşıyan Zeynep Karadeniz ve beraberindeki misafirlerle bir süre sohbet etti.



Vali Akbıyık, imkanlar nispetinde kendisine her türlü desteği sunacaklarını ifade ettiği Karadeniz'e hediye takdiminde bulundu. - HAKKARİ