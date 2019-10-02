Hakkari'nin yer altı kaynakları mercek altına alınacak

Hakkari'de, maden yatakları ile çıkarılan madenlerin potansiyelinin detaylı araştırılması, buna yönelik öneriler ve madencilerin sorunlarının görüşülmesi amacıyla "Kurşun-Çinko Çalıştayı" düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kurşun, Çinko Çalışma Grubu ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün koordinesinde, Valilik, İl Özel İdaresi, Hakkari Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Ölmez Madenciliğin desteği ile düzenlenecek "Kurşun-Çinko Çalıştayı" yarın başlıyor.

Ticaret ve Sanayi Odası'nın Konferans Salonunda saat 9.00'da başlayacak çalıştayda Hakkari ve Şırnak'ın jeolojik yapısı, kurşun ve çinko yataklarının oluşumu ve bu yatakların Türkiye ile dünyadaki yataklarla karşılaştırılması ile maden sektörü temsilcilerinin sorun ve talepleri ele alınacak, kentteki maden araştırmacılığına yönelik öneriler sunulacak.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene başlattıkları çalışmayla kentteki maden sektörünü detaylı incelemeye başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda üretilen kurşun, çinko madenine yönelik araştırma yaptıklarını belirten Koca, "Burada çıkarılan kurşun çinko madeninin sadece cevher üretimi üzerine olduğu tespitini yaptık. Bu cevher üretiminin ilimize ve ülkemize daha fazla katma değer sağlaması için cevher üretiminden metal üreteme bir geçişin olması gerektiğiyle ilgili fizibilite çalışmamız devam etmektedir." dedi.

Bölgedeki madenlerin daha iyi değerlendirilmesi için çaba içinde olduklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapan bu alandaki akademisyenleri Türkiye Kurşun, Çinko Çalışma Grubu ile bölgemizdeki madencilerin sorunlarını, maden potansiyelini ve cevher üretiminden metal üretime geçişe doğru bilimsel bir çalıştay yapma kararını Sayın valimizin talimatıyla gerçekleştiriyoruz. Çalıştayın ilimize ve ülkemize hayırlı sonuçlar vermesini temenni ediyorum."