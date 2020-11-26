Hakkari'nin yükseklerinde kar yağışı - Son Dakika

HAKKARİ'nin yüksek kesimindeki köylerde, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla bazı köyler, kısa sürede beyaza büründü.

Haftanın sıcak ve güneşli geçtiği Hakkari'de, bugün yüksek kesimlerdeki köylerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla Boybeyi köyü, kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı, 10 santimetreyi buldu. Güne kar yağışla uyananlar, kar kalınlığına şaşırdı.