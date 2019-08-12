Son Dakika Haberleri: Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz...
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz...

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz..., System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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