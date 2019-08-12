Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz...
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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