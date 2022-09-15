Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yüksekova, Kenevir, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de 4 kilo 421 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.