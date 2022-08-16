Hakkarili Gamzenur, çalıştığı bakkalda derslerini ihmal etmeyerek tıp fakültesini kazandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ailesine destek olmak için çalıştığı bakkalda üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Gamzenur Okto, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşmeyi başardı.

Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Okto ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Gamzenur, iç dekorasyon ustası olan babasına yardım etmek amacıyla akrabalarının bakkalında çalışmaya başladı.

Geçen yıl liseden mezun olan ve üniversite sınavında istediği bölüm gelmediği için tercih yapmayan Gamzenur Okto, dükkanda müşterilerle ilgilenirken aynı zamanda üniversite sınavına da hazırlandı.

Yüksek Öğretim Kurumları sınavında aldığı 516 puanla il ikincisi olan Okto, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından dün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti.

Yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeden derslerine çalışarak çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşayan Okto, ailesine de büyük bir gurur yaşattı.

"Herkes pes etmeden ders çalışsın"

Okto, AA muhabirine, Liselere Giriş Sınavı'nda da yüksek puan alarak yerleştiği Van Tuşba Fen Lisesi'nden geçen yıl mezun olduğunu söyledi.

Babasının inşaatlarda çalıştığını, ona yük olmamak için ilk etapta dershaneye gitmediğini anlatan Okto, şöyle konuştu:

"Babamlara destek olmak için akrabalarımızın dükkanına bakıyordum. Müşteri geldiğinde onlarla ilgileniyor, gittiklerinde ders çalışıyordum. Aralık ayında dershaneye gitmeye başladım. Öğretmenlerim bana çok yardımcı oldu. Çocukken doktor olmak istiyordum. Babam da çok istiyordu. Babamın çok istemesi benim azmimi artırdı.

Bir dönem çok zorlandım, bırakacak duruma geldim. Sonra bu kadar ilerlemişken bırakmamam gerektiğini düşündüm. O dönemden sonra çok iyi toparladım. Düzenli şekilde, her sabah problem ve paragraf sorularını çözdüm. Takıldığım konularda notlar aldım. Geç saatlere kadar ders çalıştığım oldu. Azmederek kazandım diyebilirim."

Dükkanda müşterilerle ilgilendiği için çalıştığı konuya odaklanamadığı zamanların da olduğunu belirten Okto, "Bir yerden sonra alıştım. Bir şey istiyorsam bunlara katlanmak zorundayım diye düşündüm. Hocalarım, babam ve annemin çok desteği oldu. Her şey onların yüzündeki gülücüğü görmek içindi aslında. Buna da değdi. Eminim onlar benden daha çok sevindi. Ailemizde ilk tıp fakültesi öğrencisi ben oldum. Bu yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Baba Hüseyin Okto ise kızının başarısıyla gurur duyduğunu, her zaman arkasında durduğunu söyledi.

Hüseyin Okto, "Gamzenur zor şartlarda buraya geldi. Çalışma azmi çok iyiydi. Hem markete baktı hem de okul çalışmalarını aksatmadı. Bizi çok mutlu etti. İnşallah ailemize ve milletimize hayırlı bir doktor olur ve güzel hizmet yapar. Ailemizin ilk doktoru olacak. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.