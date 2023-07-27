Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpekler tarafından 50 tavuk telef edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpekler tarafından 50 tavuk telef edildi

27.07.2023 14:02

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Nuri Kartal'a ait kümeste bulunan 50 tavuk, başıboş köpekler tarafından telef edildi. Kartal ailesi, sabah uyandıklarında tavukların telef olduğunu gördü ve köpeklerin izini kaybetti. Nuri Kartal, bu durumun tekrarlanmaması için çözüm bulunmasını istedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpekler tarafından 50 tavuk telef edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabaha karşı ilçenin Güngör Mahallesi'nde yaşayan Nuri Kartal'a ait kümeste meydana geldi. Bahçedeki kümese giren köpekler, 50'ye yakın tavuğu telef etti. Tavukların sesiyle uyanan Kartal ailesi, bahçedeki manzara karşıda şok oldu. Tavukları telef eden köpekler ise kısa sürede gözden kayboldu.

50 tavuğunun köpekler tarafından telef edildiğini belirten Nuri Kartal, "Sabah saat 04.00 gibiydi. Bahçeye geldiğimizde tavukların telef olduğunu gördük. En az 50 tavuğum telef oldu. Bugün bana yarın da başkasına zarar verecekler. Onun için çözüm bulunsun" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Yüksekova, Hakkari, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpekler tarafından 50 tavuk telef edildi - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Elektriklerin kesilmesi umurlarında olmadı! "Aşkın Olayım" şarkısını hep bir ağızdan söyleyen seyirciler, Simge'yi gözyaşlarına boğdu
13:49 Seyirciyi kesilen elektrikler bile durduramadı! "Aşkın Olayım" şarkısını duyan Simge hüngür hüngür ağladı
13:28 Şarkısının klip çekiminde fareyle karşılaşan Shakira, büyük panik yaşadı
13:24 Shakira'nın klip çekiminde zor anları! Fareyi görünce çığlık attı
13:03 Kargo firmasındaki utanç verici görüntülerde yer alan 3 çalışan işten atıldı
13:01 Kargo firmasındaki skandal görüntülerde yer alan 3 çalışan kovuldu
12:56 Hükümetten fahiş kiraları engellemek için yeni düzenleme: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik sistemi geliyor
12:54 Hükümetten fahiş kiraları engellemek için yeni çalışma! Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik sistemi geliyor
12:53 Çatıda çırılçıplak güneşlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Almanya'dan gelen şahıs, binanın da sahibiymiş
12:51 Çatıda çırılçıplak güneşlenen adam, binanın sahibi çıktı! Almanya'dan gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 14:59:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpekler tarafından 50 tavuk telef edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement