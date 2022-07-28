Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 6 örgüt mensubu yakalandı - Son Dakika
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Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 6 örgüt mensubu yakalandı

28.07.2022 20:07
Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 6 örgüt mensubu yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan Eren/Abluka-2 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan Eren/Abluka-2 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 6 bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığı aktarıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren/Abluka-2 Operasyonu kapsamında Yüksekova ilçesi Tatlıcak mezrasında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren/Abluka-2 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken (Tatlıcak-1) operasyonu kapsamında; 27.07.2022 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Tatlıcak mezrasında icra edilen operasyonda; 2 adet RPG-7 Antitank Roket Mühimmatı, 2 adet RPG-7 Sevk Mühimmatı, 45 adet Patlangaç, 20 adet Mekanik Fünye, 23 adet Elektrikli Fünye, 20 adet 5.56 mm çapında Fişek, 2 adet 2,5 litrelik pet şişe içerisinde kahverengi patlayıcı olduğu değerlendirilen şüpheli madde, 2 adet naylona sarılı saatli düzenek, patlayıcı olduğu değerlendirilen 4-5 kilo ağırlığında beyaz renkli şüpheli madde (plastik patlayıcı), 16 adet pil bloğu telsiz kumandalı düzenek, 6 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı) devre kartında kullanılan role, plastik bidon içerisinde beyaz renkli patlayıcı olduğu değerlendirilen şüpheli madde, 4 adet 1 litrelik pet şişelere 8 adet fünye ile paralel bağlanmış EYP (El Yapımı Patlayıcı), patlayıcı madde olduğu değerlendirilen 150 gram ağırlığındaki madde ve 0,5 litre boş plastik şişe, 500 gram ağırlığında beyaz renkli naylon ile sarılı patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 2 adet 2,5 litrelik pet şişe içerisinde kahverengi renkli patlayıcı olduğu değerlendirilen şüpheli madde, 4 adet bakır huni, 4 adet ortadan ikiye bölünmüş Antitank Roket başlığı, 3 adet naylona sarılı alıcı, 23 adet elektrikli fünye, 6 metre infilaklı fitil, 6 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı) devre kartında kullanılan role ele geçirilmiştir." denildi.

Olay ile ilgili 6 bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığının belirtildiği açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı. - HAKKARİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 6 örgüt mensubu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 6 örgüt mensubu yakalandı - Son Dakika
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