Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı

01.08.2022 16:37
Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde duvar içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde duvar içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Şemdinli yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İçerden çıkmaya çalışan kedi, duvar deliğinden geçtiği sırada sıkıştı. Kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Balyozla duvarın kırılmasıyla kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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