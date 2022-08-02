Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Şemdinli yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İçerden çıkmaya çalışan kedi, duvar deliğinden geçtiği sırada sıkıştı. Kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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