YÜKSEKOVA'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN LEYLEK TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika
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YÜKSEKOVA'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN LEYLEK TEDAVİYE ALINDI

06.08.2022 15:51

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, elektrik akımına kapılıp yaralanan leyleğe bölge halkı sahip çıktı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, elektrik akımına kapılıp yaralanan leyleğe bölge halkı sahip çıktı. Yüksekova Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen leylek tedavi edilip, Doğa Koruma ve Milli Parklar'a teslim edildi.

Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesinin Kerem Zeydan Mahallesi'nde iletim hatlarına konmak isteyen leylek, akıma kapılıp yaralandı. Yol kenarına düşen leyleği görenler, Yüksekova Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ayaklarında yanıklar oluşan, bitkin haldeki leyleği merkeze götürüp tedaviye aldı. Leylek daha sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim Cihat Dilce, Dün akşam saatlerinde Kerem Zeydan Mahallesi'nde elektrik akımına kapılarak yere düşen yavru leyleği merkezimizde tedavi altına aldık. Ancak uçabilecek durumda olmadığı için leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim ettik dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN LEYLEK TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: YÜKSEKOVA'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN LEYLEK TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika
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