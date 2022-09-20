Hakkari'de 3 teröristin EYP'li saldırı hazırlığı kamerada - Son Dakika
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Hakkari'de 3 teröristin EYP'li saldırı hazırlığı kamerada

20.09.2022 22:10

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gün önce 2'si etkisiz hale getirilen, biri yakalanan 3 teröristin, Yüksekova-Şemdinli kara yolunda el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı hazırlığı kameraya yansıdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gün önce 2'si etkisiz hale getirilen, biri yakalanan 3 teröristin, Yüksekova-Şemdinli kara yolunda el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı hazırlığı kameraya yansıdı.

Yüksekova-Şemdinli yolundaki menfeze 18 Eylül'de el yapımı patlayıcıyla saldırı hazırlığı yapan 3 teröriste ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, bir süre menfezin girişinde kaldıktan sonra bölgeden ayrılan 3 teröristin, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 2'si etkisiz hale getirilen, biri de kaçtığı evde yakalanan örgüt mensupları olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polis Özel Harekat timleri tarafından Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini kaçmaya çalışan teröristin ise yakalandığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 3 teröristin EYP'li saldırı hazırlığı kamerada - Son Dakika

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