Hakkari'de ineği telef olan kadına iki inek hediye edildi - Son Dakika
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Hakkari'de ineği telef olan kadına iki inek hediye edildi

05.09.2022 15:34
Hakkari'de ineği telef olan kadına iki inek hediye edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ineği uçurumdan düşerek telef olan kadına, Valilik ve Ankara Etimesgut Belediyesince iki inek hediye edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ineği uçurumdan düşerek telef olan kadına, Valilik ve Ankara Etimesgut Belediyesince iki inek hediye edildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilçeye bağlı Akocak köyü Köşk mezrasında üç gün önce ineği ölen Nafiye Bilican'a yeni bir inek alınması için talimat verdi.

Bunun üzerine Yüksekova Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün girişimleriyle satın alınan inek, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve Yüksekova SYDV Müdür Vekili Sultan Uçoş tarafından mezraya götürülerek Bilican'a teslim edildi.

Vali Akbıyık, telefonla görüştüğü kadına geçmiş olsun dileğinde bulunarak ineğinin hayırlı olmasını diledi.

Aileye destek sunmak isteyen Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu aracılığıyla Bilican'a inek hediye etti.

Bilican'a ineğini Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan teslim etti. Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Akbıyık'ın talimatı doğrultusunda simental kırması bir inek aldıklarını söyledi.

İneğin süt ve et verimi yüksek olan bir cins olduğunu belirten Özkan, "Nafiye teyzemize tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Yeni verdiğimiz ineğin de kendisine bol kazançlar sağlamasını diliyoruz. Bundan önce de Aksu köyünde Nesibe annemize zehirlenen ineğinin yerine Tarım ve Orman Bakanımız bir inek hediye etmişti. Desteklerinden dolayı Hakkari Valiliğine, Yüksekova Kaymakamlığına ve ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Büyüksu da Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in isteği üzerine köye geldiklerini ifade ederek, "Nafiye teyzemiz geçimini o inekle sağlıyordu. Çocuklarını okula gönderiyordu. İneğinin uçurumdan düşmesiyle sıkıntı yaşadı. Biz de Etimesgut Belediye Başkanı ile irtibata geçtik. Kendisi de ineği almak istedi. Etimesgut'tan Yüksekova'ya kardeşlik elini uzattı. Rabbim Etimesgut Belediye Başkanı gibi insanların sayısını artırsın." ifadelerini kullandı.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Bilican da "Çok mutlu oldum. Sayın Valimiz ve belediye başkanımız bana inek gönderdi. Allah razı olsun. Yeğenlerimin ve ailemin geçimini bu inekle sağlıyordum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

YORUMLAR
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Hüngür hüngür ağlayan kadına bir inek de valilikten Hüngür hüngür ağlayan kadına bir inek de valilikten Tek geçim kaynağı ineği ölen kadına yenisi alındı Tek geçim kaynağı ineği ölen kadına yenisi alındı
Kaynak: AA

Yüksekova, Etimesgut, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de ineği telef olan kadına iki inek hediye edildi - Son Dakika

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