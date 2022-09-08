Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ot yüklü kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ot yüklü kamyonet yan yattı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.