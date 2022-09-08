Ot yüklü kamyonet yan yattı: 5 yaralı - Son Dakika
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Ot yüklü kamyonet yan yattı: 5 yaralı

08.09.2022 11:04
Ot yüklü kamyonet yan yattı: 5 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot taşıyan kamyonetin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot taşıyan kamyonetin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ot yüklü kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ot yüklü kamyonet yan yattı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ot yüklü kamyonet yan yattı: 5 yaralı - Son Dakika
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