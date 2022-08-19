Yüksekovalı güreşçiler, kütük çekip, araç lastiğine balyoz sallayarak şampiyonaya hazırlanıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşları 11 ile 16 arasında değişen 18 güreşçi, Okul Sporları ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'na 2 bin 100 rakımda bulunan Armutdüzü köyünün Korunak mezrasında hazırlanıyor. 20 gün önce mezraya gelen gençler, çalışmalarını antrenörleri eşliğinde toprak zeminde kızak ve ağaç kütüğü çekip, araç lastiklerine balyoz sallayarak sürdürüyor.

Hakkari'ye 80 kilometre uzaklıktaki bir zamanlar terör olayları anılan yaklaşık 200 bin nüfuslu Yüksekova ilçesi, huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte artık adını, kültürel, sosyal etkinlikler ile spor faaliyetleri duyuruyor. Gençler, güreş müsabakalarında ilçeye madalya kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 18 güreşçi, Okul Sporları ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'na, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki 2 bin 100 rakımlı Armutdüzü köyünün Korunak mezrasında hazırlanıyor. Mezraya kamp kuran güreşçiler, eşiyle yalnız yaşayan Aydın Altıntaş'ın evine yerleşti. Sabahın erken saatlerinde uyanan gençler, yüksek rakımlı mezrada antrenörleri Ahmet Yunus Yiğit ve İshak Altıntaş'ın eşliğinde kondisyon çalışması yapıyor. Yaklaşık 20 gündür mezrada kalan gençler, çalışmalarını ise toprak zeminde kızak ve ağaç kütüğü çekip, araç lastiklerine balyoz sallayarak sürdürüyor.

Mezradaki çalışmalarını 10 gün daha sürdürecek olan genç güreşçiler, yaptıkları kulede Türk bayrağı ve 'Yüksekovalı sporculardan 2100 rakımdan Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Mehmet Kasapoğlu 'na, Sn. Süleyman Soylu 'ya selam olsun' yazılı pankartı açtı.'SADECE GÜREŞ EĞİTİMİ ALMIYOR, HAYATTA KALABİLMEYİ DE ÖĞRENİYORLAR'Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, amaçlarının hem madalya kazanmak, hem de gençleri hayata hazırlamak olduğunu kaydetti. Keskin, ilçenin artık sporla anılmasını istediklerini belirterek, "Güreşçilerimizi şampiyonluğa hazırlıyoruz. 5 yıldızlı veya deniz kenarında bir yere de götürebilirdik. Ama onların doğayla iç içe olmalarını istedik. 18 öğrencimize 2 antrenörümüz eşlik ediyor. Evini ve kalbini gençler için açan emekli köy korucumuz Aydın Altıntaş'a da teşekkür ediyoruz. Sporcularımız sadece burada güreş eğitimi veya antrenman yapmıyorlar. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı, hayatta kalabilmeyi de öğreniyorlar. Kendileri hazırladıkları yemeklerden besleniyorlar. Kitap okuma etkinliğini yapıyorlar. Ayrıca biz Yüksekova'da bazı şeyleri değiştirmek istiyoruz. İlçenin eskiden olduğu gibi terörle değil, sporla anılmasını istiyoruz ve öyle anılan bir şehir olacak. Bizlere desteğini esirgemeyen sayın cumhurbaşkanımıza, içişleri bakanımıza, spor ve gençlik bakanımıza, valimize ve kaymakamımız da minnettarız ve Teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.HEDEF, YÜKSEKOVA'YI TÜRKİYE'DE MARKA HALİNE GETİRMEK

?Antrenör Ahmet Yunus Yiğit de sporcuları, federasyonun 2022-2023 faaliyet programında yer alan bölge ve Türkiye şampiyonlarına hazırladıklarını belirtti. Yiğit, gençleri, 2 bin 100 rakımda belirli bir seviyeye getirmek istediklerini ve hedeflerinin de Yüksekova'yı Türkiye genelinde güreş anlamında marka haline getirmek olduğunu söyledi.