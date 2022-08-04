İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki çöplükte, yiyecek bulmakta zorlanan bitkin köpekleri görenler, belediyeye haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler ile veteriner hekim ve bir grup gönüllü geldi. Yürüyemez durumdaki köpekler, sedyeyle taşındı. Yetkililer, bölgeden alınan 60 köpeğin, araçlarla götürüldüğü Yüksekova Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edileceğini, kısırlaştırmaları yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çöplükte ölmek üzereyken bulunan köpekler, sedyeyle taşındı - Son Dakika

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