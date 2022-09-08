YÜKSEKOVA'DA 20 YILDIR SÜREN SU ÇİLESİ - Son Dakika
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YÜKSEKOVA'DA 20 YILDIR SÜREN SU ÇİLESİ

08.09.2022 09:36

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde yaşayanlar, içme suyunu, 20 yıldır, kendilerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan su kaynağından karşılamak zorunda kalıyorlar.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde yaşayanlar, içme suyunu, 20 yıldır, kendilerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan su kaynağından karşılamak zorunda kalıyorlar. Yaz aylarında sıcak hava, kış aylarında ise metrelerce kar ve soğuk hava yüzünden çile çektiklerini belirten köylüler, yetkilelerden şebe suyu istediklerini söyledi.

Bölgedeki terör olayları nedeniyle 1995 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı, 3 bin nüfuslu Uzundere beldesinden göç edenlerin bir kısmı, Hakkari- Çukurca karayolu üzerindeki bölgeye yerleşti. Burada meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle evleri hasar görünce de 2002'de valiliğin kararıyla Yüksekova ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanlı bölgesine yerleştirildiler. Zamanla 207 haneye ve yaklaşık 2 bin nüfusa ulaşan Doğanlı köyü sakinleri, o tarihten beri de içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Köylüler, yaz aylarında sıcak havada, kış aylarında ise metrelerce kar ve soğuk havada 3-4 sefer yaparak el arabalarına koydukları bidonlarla evlerine su taşımak zorunda kalıyorlar.

Köyülerden Saadet Alkan, içme suyu sıkıntılarının artık çözülmesini istediklerini söyledi. Köyde yaşayan erkeklerin büyük bölümünün güvenlik korucusu olduğunu ve yürütülen operasyonlarda görev aldıklarını belirten Alkan, onların eş ve çocuklarını ise her gün 3-4 sefer yaparak su taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, büyüklerimiz, milletvekillerimiz var. Su konusunda bize yardımcı olsunlar. Biz de iyi bir hayat istiyoruz. Kış aylarında dondurucu soğuk ve kurt korkusu yaşamak istemiyoruz. Kış aylarında köylüler su taşımaya gittiği zaman güvenlik korucuları kaynağın olduğu bölgede nöbet tutmak zorunda kalıyorlar. Yetkililerin sesimizi duymalarını ve sıkıntımızı artık gidermelerini istiyoruz. "dedi.

Doğanlı köyü muhtarı Musa Alkan da köyündeki su sıkıntısının 2002'den beri sürdüğünü anlattı. Kullandıkları kaynağın sağlıksız olduğunu da belirten muhtar Alkan, "Şu an suyunu kullandığımız kaynağımızdan aldığımız numuneleri bile bir kaç kez tahlile gönderdik. Ancak yapılan tahlillerde suyun sağlıklı olmadığı söylendi. Buna rağmen içme suyu olarak kullanmak zorunda kalıyoruz. Birçok vatandaşımız ise su ihtiyaçlarını kendi arabalarıyla çevredeki yakın köylerde karşılamak zorunda kalıyorlar. 20 yıldır su şebekesine hasretiz. 20 yıldır su ihtiyacımızı köyden 1 kilometre uzaklıkta bulunan kaynak suyunda el arabasıyla karşılıyoruz."diye konuştu.

Muhtar, Alkan, geçen yıl Hakkari Valisi'nin kaynak konusunda bölgede araştırma yaptırdığını, köylerine yakın olan Gürkavak köyünden 3 kaynak su getirilmesine karar verildiğini, Sabırsızlıkla bu çalışmanın başlayacağı tarihi beklediklerini söyledi.

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Kaynak: DHA

Yüksekova, Hakkari, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA 20 YILDIR SÜREN SU ÇİLESİ - Son Dakika

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