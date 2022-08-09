Hakkari Yüksekova'da yaşanan kuraklık sebebiyle barajdaki su seviyesi 30 metre azaldı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da yaşanan kuraklık sebebiyle barajdaki su seviyesi 30 metre azaldı

09.08.2022 09:26
Hakkari Yüksekova'da yaşanan kuraklık sebebiyle barajdaki su seviyesi 30 metre azaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan kuraklık sonucu bölgenin ihtiyacını karşılayan Dilimli Barajı'nda su seviyesinin aniden 30 metre düştü. Uzmanlar, yağış gelmediği takdirde 2 aya kadar barajda su kalmayacağına dair tahminde bulunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova- Esendere kara yolu üzerinde 2,5 kilometre alan üzerine kurulan ve inşaatı 2019'da tamamlanan Dilimli Barajı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Yüksekliği 93, genişliği 374 metre olan barajdaki su seviyesi, azalan yağışlarla birlikte 25 ile 30 metre arasında düştü.

"YAŞANAN DÜŞÜŞ, TEHLİKE SINIRINDA"

Barajdaki su seviyesinin azalması ile birlikte bölgedeki tarım alanlarının da tehlikeye girdiğini belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, "Köylerden gelen kılcal nitelikli derelerdeki sular, yağışların olmaması nedeniyle kurudu. Çiftçilerimizin 220 bin dönümün üzerindeki buğday, nohut, mercimeği tehlike altında. Suyu, tarlalarımıza ulaştıramıyoruz. Kuraklık nedeniyle barajın su seviyesi düşüyor. Yaşanan düşüş, tehlike sınırında. Yetkililerin bunun için önlem alınması gerekiyor. Su verilmezse 75 bin dönüm tarım alanı etkilenecek" dedi.

Bir ilimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajdaki su seviyesi 30 metre birden düştü

"2 AYA KADAR BARAJDA SU KALMAZ"

Jihat Yaşar da barajdaki su seviyesinin her geçen yıl düştüğünü ifade ederek, "Geçen yıllarda su seviyesinde 1 veya 2 metrelik bir düşüş yaşanıyordu. Bu yıl çok ciddi bir düşüş var. 25 ile 30 metre bir düşüş var. ve her geçen gün bu seviye daha da düşmektedir. Bu düşüş devam ederse, 2 aya kadar barajda su kalmaz ve büyük sorun yaşarız" diye konuştu.

Bir ilimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajdaki su seviyesi 30 metre birden düştü
Bir ilimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajdaki su seviyesi 30 metre birden düştü
YORUMLAR
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YÜKSEKOVA DİLİMLİ BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİ, 30 METRE DÜŞTÜ YÜKSEKOVA DİLİMLİ BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİ, 30 METRE DÜŞTÜ Tilkiyi elleriyle besleyip su verdi Tilkiyi elleriyle besleyip su verdi
Kaynak: DHA

Adnan Onay, Yüksekova, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Yüksekova'da yaşanan kuraklık sebebiyle barajdaki su seviyesi 30 metre azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da yaşanan kuraklık sebebiyle barajdaki su seviyesi 30 metre azaldı - Son Dakika
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