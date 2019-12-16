Hakkari onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor - Son Dakika

Hakkari onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor

6 saat önce

Onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyorHakkari'nin Yüksekova ilçesinin Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasında, ücretli öğretmenlik yapan Özlem Karahan (27), 3 yıl önce boşaltılan 1 derslikli köy okulunu temizleyip, kendi imkanlarıyla tamir ettikten sonra anaokuluna dönüştürdü.

Onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasında, ücretli öğretmenlik yapan Özlem Karahan (27), 3 yıl önce boşaltılan 1 derslikli köy okulunu temizleyip, kendi imkanlarıyla tamir ettikten sonra anaokuluna dönüştürdü. Özlem öğretmen, 27 öğrenciye eğitim veriyor.

Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan Özlem Karahan, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Demirkonak köyüne bağlı Yumrutaş mezrasında ücretli öğretmenlik yapıyor. Karahan, 3 yıl önce boşaltılan ve öğrencileri taşımalı olarak yakındaki bir ortaokula gönderilen tek katlı, 1 derslikli okulun onarımı için kolları sıvadı. Okulu köydeki kadınların da yardımıyla temizledi. Kendi imkanlarıyla boya badana yaptı. Kırık camları yenileten, evinden getirdiği halı ve kilimler ile beton zemini kapatan Karahan ayrıca dersliğe yine evinden getirdiği oyuncakları koydu. Ardından da mezradaki 27 minik öğrenciye okulun kapılarını açtı. Minik öğrenciler, kendileri için büyük fedakarlıklara katlanan Özlem öğretmene teşekkür ederken, velilerden Naşide Akbaş, Çocuklarımız anaokulu sayesinde ders yapacak. Bir anne olarak çok mutluyum. En azında çocuklarımız eğitim alacak. Çocuklarımız en azından arkadaşlarıyla nasıl iletişim kuracaklarını öğrenebilecekler dedi.

Davut Somali de, 'İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özlem öğretmenin katkılarıyla köyümüze anaokulu açıldı. Bir veli olarak çok mutluyum. Belki bu çocukların içinden doktor, öğretmen, avukat ve mühendis çıkar. Anaokulun açılmasına katısı olan herkese teşekkür ederim diye konuştu.

Hakkari onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor

Yüksekova, Yumrutaş, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

250 haneli mahalleden 500'ü aşkın öğretmen çıktı
Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı Personel alımı duyurusu, İBB önünde uzun kuyruklar oluşturdu Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı

Son Dakika Haberleri
20:50 Sakarya'da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
20:50 Katar Emiri ile Hamas lideri Heniyye, Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
20:49 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2) - Son Dakika
20:48 Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi - Son Dakika
20:46 Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:54:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]