Hakkari ÖNDER'den öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Hakkari ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince kentte 8. ve 12. sınıfta okuyan öğrencilere dağıtılmak üzere kitap desteğinde bulundu.

Üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere dağıtılacak olan 3 bin 500 kitap, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ÖNDER İmam Hatipler Derneğine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu kitapları ihtiyacı olan öğrencilere dağıtacaklarını söyledi.

Dernek Başkanı Adil Demir ise öğrencilerin en güzel üniversitelerde ve liselerde okumaları için herkesin destek olması gerektiğini belirterek, dernek olarak eğitme yönelik çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.