HAKKARİ Ot yangını, jandarma ve orman ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

Ot yangını, jandarma ve orman ekipleri tarafından söndürüldü

HAKKARİ'de, yaylada kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, jandarma ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyü Alagipe yaylasında kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, geniş bir alana yayılan yangını vatandaşların da destek verdiği çalışmayla söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.