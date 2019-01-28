Hakkari Otomobil, Çığ Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu
44 dakika önce
Hakkari'de, 3 kişinin bulunduğu otomobil, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Hakkari
'de, 3 kişinin bulunduğu otomobil, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hakkari- Van
Karayolu'nun 11'inci kilometresinde bulunan 1'inci Tünel mevkiisinde dün geceden beri farklı noktalara çığ düştü. Karayolları ekipleri, yolu kapatan kar kütlelerine kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında tekrar çığ düştü. Bu sırada yoldan geçen, 3 kişinin bulunduğu otomobil çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, Karayolları ekipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:02 Kaynak: DHA
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