Son Dakika Haberleri: Hakkari Otomobil, Çığ Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Hakkari Otomobil, Çığ Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

44 dakika önce

Hakkari'de, 3 kişinin bulunduğu otomobil, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hakkari'de, 3 kişinin bulunduğu otomobil, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakkari- Van Karayolu'nun 11'inci kilometresinde bulunan 1'inci Tünel mevkiisinde dün geceden beri farklı noktalara çığ düştü. Karayolları ekipleri, yolu kapatan kar kütlelerine kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında tekrar çığ düştü. Bu sırada yoldan geçen, 3 kişinin bulunduğu otomobil çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, Karayolları ekipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:02 Kaynak: DHA

Van, Hakkari, Güncel
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