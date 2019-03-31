Son Dakika Haberleri: Hakkari Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi

Hakkari Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi

1 saat önce

Oy kullanmaya sazıyla geldiHakkaride oy verme işlemi devam ederken türkücü Aydın Aydın oy kullandığı okula sazı ile geldi.

Oy kullanmaya sazıyla geldi

Hakkaride oy verme işlemi devam ederken türkücü Aydın Aydın oy kullandığı okula sazı ile geldi.

Çektiği ilginç klip ve bestelerle dikkat çeken türkücü Aydın Aydın, sazını alarak oy kullanacağı Hakkari Şehit Selahhatin İlköğretim okuluna geldi. Burada kısa bir süre saz çalan ve ardından Kürtçe şarkı söyleyen Aydın daha sonra vatandaşların ve görevlilerin meraklı bakışları arasında oyunu 1050 nolu sandıkta kullandı.

'Seçimlerin demokrasi bayramı olduğu dile getiren türkücü Aydın Aydın, Bugün Hakkari'de bayram havasıyla seçimin geçtiğini belirterek, Biz düğün havasında oylarımızı kullandık, Burda bence insanlar gülerek, oynayarak türkü söylemeli, kardeşçe huzur içinde oylalarını kullanmaları lazım ve bunuda biz Hakkari'de yaptık. Güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize ve görevli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:14 Kaynak: DHA

Hakkari, Aydın, Güncel
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