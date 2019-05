Hakkari Özel İdaresi personeli iftarda bir araya geldi

Hakkari Özel İdaresi personeli, kurum tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Hakkari Özel İdaresi personeli, kurum tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kurumun bahçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Vali İdris Akbıyık, ramazan ayının son günlerine girdiklerini söyledi.

Her gün toplumun farklı kesimleriyle iftarda bir araya gelmeye çalıştıklarını, bu programda da İl Özel İdaresi personeliyle bir araya geldiklerini belirten Akbıyık, şöyle konuştu.

"Engellilerle, muhtarlarla, şehit aileleriyle, üs bölgelerindeki asker ve polisimizle, öğrencilerimizle toplumun her kesimine dokunmaya ulaşmaya çalıştık. Şimdi de köylerimizin altyapısında, yollarında, suyunda, çevresinde emeği geçen siz değerli personellerimizle birlikteyiz. Önümüzde kısa bir yaz dönemi var. İnşallah büyük gayretle yollarımızı, sularımızı ve her türlü problemi gidereceğiz."



Duanın ardından son bulan programda, Türk İş Sendikası İl Temsilcisi Murat Çatal ve Yol İş Sendikası Van 2 Nolu Şube Genel Sekreteri Mahmut Akdağ, Akbıyık'a isminin nakşedildiği el dokuması isimlik hediye etti.

Programa, Vali yardımcıları Cüneyt Epcim ve Mustafa Pala, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.

Vali Akbıyık, programdan sonra beraberindeki protokol üyeleri ile çarşı merkezini gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

