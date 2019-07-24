HAKKARİ Pençe harekatı bölgesinde terör hedefleri birbir imha ediliyor

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Bitlis'te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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