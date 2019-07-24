Son Dakika Haberleri: HAKKARİ Pençe harekatı bölgesinde terör hedefleri birbir imha ediliyor
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HAKKARİ Pençe harekatı bölgesinde terör hedefleri birbir imha ediliyor

2 saat önce

HAKKARİ Pençe harekatı bölgesinde terör hedefleri birbir imha ediliyor.

HAKKARİ Pençe harekatı bölgesinde terör hedefleri birbir imha ediliyor
HAKKARİ Pençe harekatı bölgesinde terör hedefleri birbir imha ediliyor
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
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