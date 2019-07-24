HAKKARİ Pençe harekatı bölgesinde terör hedefleri birbir imha ediliyor
2 saat önce
HAKKARİ Pençe harekatı bölgesinde terör hedefleri birbir imha ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
HAKKARİ Pençe harekatı bölgesinde terör hedefleri birbir imha ediliyor
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