HAKKARİ PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor
27 dakika önce
HAKKARİ PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:50 Kaynak: DHA
HAKKARİ PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor
(Tür: Yurt)
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