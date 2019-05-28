Son Dakika Haberleri: HAKKARİ PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor
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HAKKARİ PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor

27 dakika önce

HAKKARİ PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor(Tür: Yurt)

HAKKARİ PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor
(Tür: Yurt)
HAKKARİ PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:50 Kaynak: DHA
Derecik, PKK, Güncel
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