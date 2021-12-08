Hakkari polisi başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Programa, Emniyet Müdür Yardımcıları Murat Soysay, Savaş Şimşek ile Fatih Ünsal , Özel Hareket Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin yarışmaya ilgi gösterdiğini ve güzel çalışmalar ortaya koyduklarını dile getiren Pınar, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, çocukları ve gençleri sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere yönlendirmenin önemini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon,, yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini belirledi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, "Biz Size Yeteriz" projesi kapsamında düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi