Son Dakika Haberleri: Hakkari polisi dolandırıcılığa karşı broşür dağıttı
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Hakkari polisi dolandırıcılığa karşı broşür dağıttı

1 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılığa karşı esnaf ve vatandaşlara broşür dağıttı.

Hakkari polisi dolandırıcılığa karşı broşür dağıttı, System.String[]
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılığa karşı esnaf ve vatandaşlara broşür dağıttı.

Hakkari polisi, Altay Caddesi başta olmak üzere kent genelinde vatandaşı dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirdi. İletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik tedbir ve sahte para konularının işlendiği broşürler dağıtan polis ekipleri, olası bir durumda ise 155 Polis İmdat hattının aranmasını istedi.

Slehi Aşireti kanaat önderi Fatih Keskin ve Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ise, iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hakkında kentin değişik noktalarında broşür dağıtan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine doyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ
Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:39 Kaynak: İHA
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