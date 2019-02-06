Hakkari Polisi Evlere Konuk Oldu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretlerini sürdürüyor.



Polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla periyodik olarak ev ziyaretlerini sürdüren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ile birlikte Celat Tarhan ve Mehdi Erçel isimli vatandaşların evlerini ziyaret etti.



Polis memurları, ziyaretlerde ev halkı ile bir süre sohbet edilerek, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu. - HAKKARİ

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