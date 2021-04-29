Hakkari polisi gece denetiminde - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük 'tam kapanma' saat 19.00 itibariyle başlamasıyla birlikte Hakkari polisi tedbirleri üst seviyeye çıkarttı.

Korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan 'tam kapanma' bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Hakkari'de sokak ve caddeler boşalmaya başladı.

Cumhuriyet, Bulvar, İstiklal ve Kayacan Caddesinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri zırhlı araçlardaki megafonlarla vatandaşlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Zırhlı araçlarda yapılan anonslarda, "Hayırlı Ramazanlar, kıymetli vatandaşlarımız bugün kadar yapılan fedakarlıkların karşılıksız kalmaması için Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma kurallarını hep birlikte uymalıyız. Belirenmiş zorunlu durumlar haricinde dışarı çıkmayalım. Önce sabır sonra bayram. Hayırlı Ramazanlar" denildi. - HAKKARİ