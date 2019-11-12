Hakkari polisi halkla iç içe

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sergiledikleri halkla iç içe görüntüsüyle herkesin takdirini topluyor.



Hakkari'de hizmet vermeye başladığı günden beri vatandaşların takdirini toplayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, klasik sert polis görüntüsünü de siliyor. Halkla iç içe olan ve sürekli diyalogu tercih eden polisler, halkın yoğun olduğu noktalarda görev yapıyor. Özellikle çocukların çok ilgi gösterdiği polisler takdir topluyor. Hakkarili vatandaşlar, "Eskiden çocuklarımızı polis amca gelir seni alır diye korkarlardı. Polisin sert, otoriter bir imajı vardı. Elbette ki bu da iyi. Ama toplum destekli polis çok daha sevecen, halkla iç içe ve diyalog yanlısı bir görüntü ortaya koyuyor. Bu da bizleri çok daha memnun ediyor. Çocuklarımız da polisleri seviyor ve her gördükleri yerde onların yanına gitmek istiyor" şeklinde konuştular.



Önceki gün "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliğinin start verildiği Hakkari'de de Berçelan Mahallesi Vatan Tepesi'nin üst kısımlarında halkla iç içi fidan diken Hakkari polisi, gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Toplum destekli polisin etrafını saran gençler, kendileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bir süre sohbet etti. - HAKKARİ