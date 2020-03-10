Hakkari polisi KADES'i anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari polisi KADES'i anlattı - Son Dakika

Hakkari polisi KADES'i anlattı

14 dakika önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Hakkari polisi KADES'i anlattı, System.String[]

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.


Kadın polisler, kentteki evleri dolaşarak kadınlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddete maruz kalan kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemini (KADES) anlattı. Polisler, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil de takdim etti. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
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