Hakkari polisi, kapı kapı dolaşıp vatandaşa KADES'i anlattı - Son Dakika

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki evleri dolaşarak vatandaşlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, şiddete maruz kalan kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

TDP Şube Müdürlüğü, aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların daha rahat ihbarda bulunabilmesi için geliştirilen uygulama hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve uygulamanın daha etkin, doğru zamanda kullanılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bulak Mahallesindeki evleri dolaşarak broşür dağıtan ekipler, özellikle kadınlara uygulamanın kapsamı, nasıl ve ne zaman kullanılacağı hakkında bilgiler verdi.

Ekiplere eşlik eden Bulak Mahallesi Muhtarı Yıldırım Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ekipleriyle evleri dolaşıp broşür dağıttıklarını söyledi.

Uygulamanın kullanılmasına ilişkin bilgilendirme yapıldığını belirten Yılmaz, "Aile içi ile kadına yönelik şiddet bu sayede daha rahat güvenlik görevlilerine iletilebilir. Hem Türkçe hem de Kürtçe bilgilendirme yapıyoruz. Bu gerçekten güzel bir uygulama. Bunu hayata geçiren İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ederiz." dedi.