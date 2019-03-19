Hakkari Polisi Sevindirmeye Devam Ediyor
1 saat önce
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı.
Hakkari
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı.
Eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdüren Hakkari polisi sevindirmeye devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesinde çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttılar. Polis ağabeylerinin elinde oyuncak almanın mutluluğunu yaşayan çocuklar polislere sarılarak teşekkür ettiler. Çocukların aileleri ise, çocuklarını sevindiren ve örnek bir davranış sergileyen polis memurlarına teşekkür ettiler. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:45 Kaynak: İHA
Son Dakika! Usta Oyuncu Ümit Yesin Hayatını Kaybetti
Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku
Polisin Şüphelenerek Durduğu Yolcunun Midesinden Piyasa Değeri 200 Bin Lira Olan Uyuşturucu Çıktı
ABD'li Rapçi OG Maco, Et Yiyen Bakteri Kaptı