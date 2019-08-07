Hakkari polisinden 'dolandırıcılık' uyarısı
1 saat önce
Hakkari Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı kent merkezinde broşür dağıttı, vatandaşları uyardı.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:13 Kaynak: AA
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı kent merkezinde broşür dağıttı, vatandaşları uyardı.
TDP Şube Müdürlüğünce kentte dolandırıcılık girişimlerinin artması üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Bulvar Caddesindeki esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, telefon dolandırıcılığına karşı duyarlı olunmasını istedi.
Ekipler, hiçbir devlet görevlisi veya polisin telefondan para istemeyeceğini vurgulayarak, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyenlere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
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