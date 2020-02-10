Hakkari polisinden engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari polisinden engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika

Hakkari polisinden engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteği

6 saat önce

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan bedensel engelli Ümmü Gülsüm Gök'e tekerlekli sandalye hediye etti.

Hakkari polisinden engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteği, System.String[]

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan bedensel engelli Ümmü Gülsüm Gök'e tekerlekli sandalye hediye etti.

Kentte görev yapan TDP ekipleri görevlerinin yanı sıra halka yönelik sosyal projeler de hayata geçiriyor.

Bu çerçevede Yeni Mahallede yaşayan Gök ailesini ziyaret eden ekipler, doğuştan bedensel engelli 14 yaşındaki Ümmü Gülsüm Gök ile yakından ilgilendi.

Ekipler, daha sonra Gök'ü, hediye ettikleri tekerlekli sandalyeye oturttu.

Gök'ün babası Muhacir Gök, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kızının 14 yıldır yatalak olduğunu söyleyerek, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Ümmü Gülsüm, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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