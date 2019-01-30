Son Dakika Haberleri: Hakkari Polisinden Engellilere Giyim Desteği

Hakkari Polisinden Engellilere Giyim Desteği

32 dakika önce

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, engelli sporculara giyim desteğinde bulundu.

Hakkari Polisinden Engellilere Giyim Desteği, System.String[]
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, engelli sporculara giyim desteğinde bulundu.


Sümbül Engelliler Spor Kulübü'nün tekerlekli sandalye ve masa tenisi takımında yer alan 12 engelli, Valilik binasında bulunan "Kanka Polis" mağazasına davet edildi.


Polisler, burada engelliler ve ailelerine giyim desteğinde bulundu.


Kulüp Başkanı İlhan Ertuş, desteklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve TDP Şube Müdürlüğüne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:09 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den Çarpıcı Karar! 2 Kritik Yeri AK Parti ve MHP'ye Bıraktı İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri

İranlı Bir Futbolcu, Japonya-İran Maçının Skoruna Dayanamayarak İntihar Etti Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 18:41:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Polisinden Engellilere Giyim Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]