Hakkari Polisinden Engellilere Giyim Desteği
1 saat önce
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, engelli sporculara giyim desteğinde bulundu.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, engelli sporculara giyim desteğinde bulundu.
Sümbül Engelliler Spor Kulübü'nün tekerlekli sandalye ve masa tenisi takımında yer alan 12 engelli, Valilik binasında bulunan "Kanka Polis" mağazasına davet edildi.
Polisler, burada engelliler ve ailelerine giyim desteğinde bulundu.
Kulüp Başkanı İlhan Ertuş, desteklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve TDP Şube Müdürlüğüne teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:06 Kaynak: AA
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