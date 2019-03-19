Son Dakika Haberleri: Hakkari Polisinden Hasta Çocuklara Ziyaret

Hakkari Polisinden Hasta Çocuklara Ziyaret

2 saat önce

Hakkari'de polis, ziyaret ettiği hasta çocuklara hediye verdi.

Hakkari Polisinden Hasta Çocuklara Ziyaret, System.String[]
Hakkari'de polis, ziyaret ettiği hasta çocuklara hediye verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, Hakkari Devlet Hastanesi çocuk servisinde yatan çocukları ziyaret etti.

Polis, bir süre sohbet ettiği çocuklara oyuncak araba ve bebek dağıttı.

Hediyelerini alan çocuklar polislere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Hakkari, Güncel
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