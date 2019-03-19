Hakkari Polisinden Hasta Çocuklara Ziyaret
2 saat önce
Hakkari'de polis, ziyaret ettiği hasta çocuklara hediye verdi.
Hakkari
'de polis, ziyaret ettiği hasta çocuklara hediye verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, Hakkari Devlet Hastanesi
çocuk servisinde yatan çocukları ziyaret etti.
Polis, bir süre sohbet ettiği çocuklara oyuncak araba ve bebek dağıttı.
Hediyelerini alan çocuklar polislere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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