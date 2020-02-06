Hakkari polisinden İHA temsilcisi Taş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari polisinden İHA temsilcisi Taş'a ziyaret - Son Dakika

Hakkari polisinden İHA temsilcisi Taş'a ziyaret

6 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve İHA Temsilcisi Feyzullah Taş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular.

Hakkari polisinden İHA temsilcisi Taş'a ziyaret, System.String[]

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve İHA Temsilcisi Feyzullah Taş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular.


Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluşu onaylanan Küresel Gazeteciler Konseyinin (KGK) Hakkari Temsilciliğine getirilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Feyzullah Taş'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Gazeteci Feyzullah Taş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Hakkari'de eğitim çağı çocukların ve gençlerin suçlara ve kötü alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik etkin çalışmalar yürüten TDP ekiplerine teşekkür eden Gazeteci Feyzullah Taş, suçların oluşumuna etki eden olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak çalışmalar yürüten TDP ekiplerine teşekkür etti.


Toplumu sosyal ve kültürel etkinliklerine katılarak polis - halk ilişkisini geliştirmek amacıyla DTP ekiplerinin büyük başarılara imza atağını belirten Taş, "Toplumda oluşan güvenlik kaygısı ve suç korkusunu azaltarak kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak, toplumda güvenlik bilincini ve duyarlılığını artırmak için Hakkari polisi üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Hakkari'de göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da kısa bir sürede halkın sevgisini kazanmıştır. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi olarak Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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