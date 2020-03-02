Hakkari polisinden öğrencilere kitap ve giysi yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari polisinden öğrencilere kitap ve giysi yardımı - Son Dakika

Hakkari polisinden öğrencilere kitap ve giysi yardımı

6 saat önce

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube ekipleri, ziyaret ettikleri beldede çocuklara giyim, kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube ekipleri, ziyaret ettikleri beldede çocuklara giyim, kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Polis, halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla kentte projeler hayata geçiren TDP ekiplerinin halkın yararına yürüttüğü çalışmalar da devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda, il merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesi Dağsu mahallesindeki Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilere sohbet eden polis ekipleri, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ardından Pınarbaşı mahallesinde bulunan Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesine geçen ekipler, öğrencilerle sohbet ederek, onlara üniversiteye hazırlık kitapları ve giyim eşyası dağıttı.

Öğrencilere meslekleri hakkında bilgi veren polisler, üniversite hayatını verimli ve güzel geçirmeleri için de önerilerde bulundu.

Hakkari polisinden öğrencilere kitap ve giysi yardımı

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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