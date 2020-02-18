Hakkari polisinden örnek davranış - Son Dakika

Hakkari'de yolun diğer tarafına geçmek isteyen yaşlı bir kadının imdadına trafik polisi yetişti.



Yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendirme yapan ve toplum hayatının her alanında görev yapan Hakkari polisi, birbirinden güzel faaliyetleriyle taktir topluyor. Kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp bunların üzerine titizlikle eğilen Hakkari polisi, birçok sorunun çözümünde de görev alıyor.



Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bir trafik polisi, örnek bir davranışa imza attı. Hakkari Cumhuriyet Caddesi belediye hizmet binası karşısındaki yolda karşıdan karşıya geçmek isterken zorlanan yaşlı kadını gören trafik polisi koşarak kadına yardımcı oldu. Trafik polisi, trafiği durdurup yaşlı kadının elini tutarak karşıya güvenli bir şekilde geçirdi. Yardım eli uzatan polise kayıtsız kalmayan yaşlı kadın, kendisiyle ilgilenen trafik polisine teşekkür etti.



İsmi Ali olduğu öğrenilen trafik polisinin örnek davranışı çevredeki esnaflar ve yolda geçenler tarafından takdirle karşılandı. - HAKKARİ