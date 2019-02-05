Son Dakika Haberleri: Hakkari Polisinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Hakkari Polisinden Şehit Ailelerine Ziyaret

1 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari Polisinden Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüklerince koordine edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı personellerinin de katılımıyla şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, bu vatan için canını hiçe sayarak her türlü fedakarlığı yapan tüm şehitlerimiz için dualar edildikten sonra aile fertleri ile bir süre sohbet eden Hakkari polisi, şehitlerimizin emaneti olan ailelere herhangi bir istek ve arzularının olup olmadığını sorarak, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduğunu ifade ettiler.

Şehit aileleri ise, yapılan ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini ziyaret eden polis memurlarına teşekkür ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı

İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:22:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Polisinden Şehit Ailelerine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]